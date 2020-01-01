Токеноміка ToxicDeer Finance (DEER) Дізнайтеся ключову інформацію про ToxicDeer Finance (DEER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ToxicDeer Finance (DEER) ToxicDeer Finance, the first ecosystem running around an algorithmic token pegged to USDC on Cronos chain. Inspired by the most successful algorithmic stablecoin on Fantom: Tomb, and the most prominent algorithmic token project on Cronos: ToxicDeer, Deer is an algorithmic stablecoin pegged to the price of 1 USDC via seigniorage. Офіційний вебсайт: https://toxicdeer.finance/ Купити DEER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ToxicDeer Finance (DEER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ToxicDeer Finance (DEER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 6,76M $ 6,76M $ 6,76M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 183,67K $ 183,67K $ 183,67K Історичний максимум: $ 1,069 $ 1,069 $ 1,069 Історичний мінімум: $ 0,01434292 $ 0,01434292 $ 0,01434292 Поточна ціна: $ 0,02718288 $ 0,02718288 $ 0,02718288 Дізнайтеся більше про ціну ToxicDeer Finance (DEER)

Токеноміка ToxicDeer Finance (DEER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ToxicDeer Finance (DEER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEER, досліджуйте ціну токена DEER в реальному часі!

Прогноз ціни DEER Хочете знати, куди рухається DEER? Наша сторінка прогнозу ціни DEER поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DEER зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!