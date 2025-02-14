Ціна ToxicDeer Finance (DEER)
Поточна ціна ToxicDeer Finance (DEER) сьогодні становить 0.02975766 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ToxicDeer Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.87 USD
- зміна ціни ToxicDeer Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ToxicDeer Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ToxicDeer Finance до USD становила $ -0.0005402056.
За останні 60 днів зміна ціни ToxicDeer Finance до USD становила $ -0.0013171454.
За останні 90 днів зміна ціни ToxicDeer Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0005402056
|-1.81%
|60 днів
|$ -0.0013171454
|-4.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ToxicDeer Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ToxicDeer Finance, the first ecosystem running around an algorithmic token pegged to USDC on Cronos chain. Inspired by the most successful algorithmic stablecoin on Fantom: Tomb, and the most prominent algorithmic token project on Cronos: ToxicDeer, Deer is an algorithmic stablecoin pegged to the price of 1 USDC via seigniorage.
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