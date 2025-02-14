Сьогоднішня ціна ToxicDeer Finance (DEER)

Поточна ціна ToxicDeer Finance (DEER) сьогодні становить 0.02975766 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ToxicDeer Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.87 USD

- зміна ціни ToxicDeer Finance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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