Сьогоднішня ціна Tower (TOWER)

Поточна ціна Tower (TOWER) сьогодні становить 0.00177117 USD з ринковою капіталізацією $ 3.12M USD. Ціна TOWER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tower:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.37K USD

- зміна ціни Tower протягом дня — +0.45%

- циркуляційна пропозиція – 1.76B USD

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