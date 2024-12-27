Ціна Tower (TOWER)
Поточна ціна Tower (TOWER) сьогодні становить 0.00177117 USD з ринковою капіталізацією $ 3.12M USD. Ціна TOWER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tower:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.37K USD
- зміна ціни Tower протягом дня — +0.45%
- циркуляційна пропозиція – 1.76B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tower до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tower до USD становила $ -0.0001204764.
За останні 60 днів зміна ціни Tower до USD становила $ +0.0010222684.
За останні 90 днів зміна ціни Tower до USD становила $ -0.0003382439142559813.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.45%
|30 днів
|$ -0.0001204764
|-6.80%
|60 днів
|$ +0.0010222684
|+57.72%
|90 днів
|$ -0.0003382439142559813
|-16.03%
Останній аналіз цін Tower: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+0.45%
+2.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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