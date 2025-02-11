Ціна Towelie (TOWELI)
Поточна ціна Towelie (TOWELI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOWELI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Towelie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 274.07 USD
- зміна ціни Towelie протягом дня — +1.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Towelie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Towelie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Towelie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Towelie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.81%
|30 днів
|$ 0
|-51.10%
|60 днів
|$ 0
|-74.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Towelie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.84%
+1.81%
+4.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Towelie I’m so high right now… I have no idea what’s going on.
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