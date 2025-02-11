Сьогоднішня ціна Tourism Industry Metavers (TIM)

Поточна ціна Tourism Industry Metavers (TIM) сьогодні становить 0.00049269 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tourism Industry Metavers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.30 USD

- зміна ціни Tourism Industry Metavers протягом дня — +2.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін TIM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TIM.