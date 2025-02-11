Ціна Tourism Industry Metavers (TIM)
Поточна ціна Tourism Industry Metavers (TIM) сьогодні становить 0.00049269 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tourism Industry Metavers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.30 USD
- зміна ціни Tourism Industry Metavers протягом дня — +2.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tourism Industry Metavers до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tourism Industry Metavers до USD становила $ +0.0000474712.
За останні 60 днів зміна ціни Tourism Industry Metavers до USD становила $ +0.0000259801.
За останні 90 днів зміна ціни Tourism Industry Metavers до USD становила $ -0.0000355112100863564.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.23%
|30 днів
|$ +0.0000474712
|+9.64%
|60 днів
|$ +0.0000259801
|+5.27%
|90 днів
|$ -0.0000355112100863564
|-6.72%
Останній аналіз цін Tourism Industry Metavers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
+2.23%
+41.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is Tourism Industry Metaverse (TIM)? TIM token takes center stage as the primary currency within the captivating BCN Garden game, an engaging NFT experience hosted on the Tron Blockchain. What is our project movement ? the goal of the Tourism Industry Metaverse (TIM) token is to create a new economy within the BCNGarden game . The TIM token is designed to reward players and encourage them to explore all SEED in BCN Garden . The token can be used to purchase NFTs of SEED within the game Where can we use TIM in BCNGarden ? Several way that you can use TIM in our metaverse game to get water to seed to exchange your fruit and seed in TIM What Makes Tourism Industry Metaverse (TIM) Unique? 1-Designed for the tourism industry 2-Rewards players 3-Creates a new economy 4- Managed by a large sales organization
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