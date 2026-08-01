Сьогоднішня ціна Toucan

Поточна ціна Toucan (TCAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TCAN до USD становить $ 0 за TCAN.

Toucan наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 306, з циркуляційною пропозицією у 1,00B TCAN. Протягом останніх 24 годин TCAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TCAN змінився на +1,43% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Toucan (TCAN)

Ринкова капіталізація $ 23,31K$ 23,31K $ 23,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,31K$ 23,31K $ 23,31K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Toucan — $ 23,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TCAN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,31K.