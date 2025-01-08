Сьогоднішня ціна Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

Поточна ціна Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) сьогодні становить 1.26 USD з ринковою капіталізацією $ 7.92M USD. Ціна SPURS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tottenham Hotspur FC Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 570.39K USD

- зміна ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token протягом дня — -3.26%

- циркуляційна пропозиція – 6.26M USD

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