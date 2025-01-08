Ціна Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)
Поточна ціна Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) сьогодні становить 1.26 USD з ринковою капіталізацією $ 7.92M USD. Ціна SPURS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tottenham Hotspur FC Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 570.39K USD
- зміна ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token протягом дня — -3.26%
- циркуляційна пропозиція – 6.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token до USD становила $ -0.042692618390389.
За останні 30 днів зміна ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token до USD становила $ -0.2903172300.
За останні 60 днів зміна ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token до USD становила $ -0.2660380380.
За останні 90 днів зміна ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token до USD становила $ -0.5246883252198005.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.042692618390389
|-3.26%
|30 днів
|$ -0.2903172300
|-23.04%
|60 днів
|$ -0.2660380380
|-21.11%
|90 днів
|$ -0.5246883252198005
|-29.39%
Останній аналіз цін Tottenham Hotspur FC Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-3.26%
+0.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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