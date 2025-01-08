Ціна Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

USD

Графік ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) в реальному часі

$1.26
$1.26$1.26
-3.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

Поточна ціна Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) сьогодні становить 1.26 USD з ринковою капіталізацією $ 7.92M USD. Ціна SPURS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tottenham Hotspur FC Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 570.39K USD
- зміна ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token протягом дня — -3.26%
- циркуляційна пропозиція – 6.26M USD

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Цінові показники Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token до USD становила $ -0.042692618390389.
За останні 30 днів зміна ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token до USD становила $ -0.2903172300.
За останні 60 днів зміна ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token до USD становила $ -0.2660380380.
За останні 90 днів зміна ціни Tottenham Hotspur FC Fan Token до USD становила $ -0.5246883252198005.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.042692618390389-3.26%
30 днів$ -0.2903172300-23.04%
60 днів$ -0.2660380380-21.11%
90 днів$ -0.5246883252198005-29.39%

Аналіз цін Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

Останній аналіз цін Tottenham Hotspur FC Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 8.42
$ 8.42$ 8.42

+0.04%

-3.26%

+0.18%

Ринкова інформація Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 7.92M
$ 7.92M$ 7.92M

$ 570.39K
$ 570.39K$ 570.39K

6.26M
6.26M 6.26M

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SPURS до місцевих валют

1 SPURS до AUD
A$2.016
1 SPURS до GBP
1.008
1 SPURS до EUR
1.2096
1 SPURS до USD
$1.26
1 SPURS до MYR
RM5.6448
1 SPURS до TRY
44.5158
1 SPURS до JPY
¥199.1052
1 SPURS до RUB
135.1098
1 SPURS до INR
108.0954
1 SPURS до IDR
Rp20,322.5778
1 SPURS до PHP
73.4076
1 SPURS до EGP
￡E.63.819
1 SPURS до BRL
R$7.686
1 SPURS до CAD
C$1.8018
1 SPURS до BDT
153.468
1 SPURS до NGN
1,947.4434
1 SPURS до UAH
53.3106
1 SPURS до VES
Bs66.78
1 SPURS до PKR
Rs351.0612
1 SPURS до KZT
666.3132
1 SPURS до THB
฿43.5078
1 SPURS до TWD
NT$41.2146
1 SPURS до CHF
Fr1.134
1 SPURS до HKD
HK$9.7902
1 SPURS до MAD
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