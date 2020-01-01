Токеноміка TOTO (TOTO) Дізнайтеся ключову інформацію про TOTO (TOTO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TOTO (TOTO) TERRY TOTO is a sharp, base chad in one universe and the King of Totonia in another. This community-driven movement is on a mission to make Toto the most iconic and memeable dog on the XRPL, leveling the playing field for all Totonians Legend has it that Terry Toto was born from the minds of children, destined to become the patron saint of diamond hands. A visionary leader, meme lord, and intergalactic hodler, Terry inspires the Toto Army to stay strong through market turbulence and never settle for less than the moon. Like a guide down the yellow brick road, Terry leads the way to a world where courage, loyalty, and belief in the dream prevail. With laser eyes and an unshakable belief in the future of Toto, Terry embodies the spirit of the underdog rising to greatness. Follow Terry Toto into the meme-verse—where legends are made, and loyalty is rewarded. Together, we don’t just hold; we conquer. Офіційний вебсайт: https://www.terrytoto.com/ Купити TOTO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TOTO (TOTO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TOTO (TOTO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Загальна пропозиція: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Циркуляційна пропозиція: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Історичний максимум: $ 0.00299686 $ 0.00299686 $ 0.00299686 Історичний мінімум: $ 0.00042471 $ 0.00042471 $ 0.00042471 Поточна ціна: $ 0.00181146 $ 0.00181146 $ 0.00181146 Дізнайтеся більше про ціну TOTO (TOTO)

Токеноміка TOTO (TOTO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TOTO (TOTO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TOTO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TOTO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TOTO, досліджуйте ціну токена TOTO в реальному часі!

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