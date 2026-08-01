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Поточна ціна Toto Finance сьогодні становить 0,00163206 USD. Ринкова капіталізація TOTO становить 565 991 USD. Відстежуйте оновлення цін TOTO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Toto Finance сьогодні становить 0,00163206 USD. Ринкова капіталізація TOTO становить 565 991 USD. Відстежуйте оновлення цін TOTO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Toto Finance (TOTO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TOTO до USD:

$0,00163148
$0,00163148$0,00163148
-0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Toto Finance (TOTO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:52:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Toto Finance

Поточна ціна Toto Finance (TOTO) сьогодні становить $ 0,00163206, зі зміною 2,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TOTO до USD становить $ 0,00163206 за TOTO.

Toto Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 565 991, з циркуляційною пропозицією у 346,87M TOTO. Протягом останніх 24 годин TOTO торгувався між $ 0,00162434 (мінімум) та $ 0,00168476 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00966738, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TOTO змінився на +0,03% за останню годину та на +4,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,51.

Ринкова інформація щодо Toto Finance (TOTO)

$ 565,99K
$ 565,99K$ 565,99K

$ 1,51
$ 1,51$ 1,51

$ 1,63M
$ 1,63M$ 1,63M

346,87M
346,87M 346,87M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Toto Finance — $ 565,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,51. Циркуляційна пропозиція TOTO — 346,87M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,63M.

Історія ціни Toto Finance у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00162434
$ 0,00162434$ 0,00162434
Мін. за 24 год
$ 0,00168476
$ 0,00168476$ 0,00168476
Макс. за 24 год

$ 0,00162434
$ 0,00162434$ 0,00162434

$ 0,00168476
$ 0,00168476$ 0,00168476

$ 0,00966738
$ 0,00966738$ 0,00966738

$ 0
$ 0$ 0

+0,03%

-2,76%

+4,64%

+4,64%

Історія ціни Toto Finance (TOTO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Toto Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Toto Finance до USD становила $ +0,0003718498.
За останні 60 днів зміна ціни Toto Finance до USD становила $ -0,0003015434.
За останні 90 днів зміна ціни Toto Finance до USD становила $ -0,0000000542401902878.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,76%
30 днів$ +0,0003718498+22,78%
60 днів$ -0,0003015434-18,47%
90 днів$ -0,0000000542401902878-0,00%

Прогноз ціни Toto Finance

Прогноз ціни Toto Finance (TOTO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TOTO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Toto Finance (TOTO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Toto Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Toto Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TOTO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Toto Finance.

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Про Toto Finance

Яка зараз актуальна вартість Toto Finance?

Сьогодні Toto Finance торгується за ціною ₴0.0719344546259529600000, змінивши свою ціну на -2.76% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є TOTO саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Toto Finance сьогодні?

Toto Finance має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував TOTO протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.0715941889557494400000 до ₴0.0742572526595961600000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі TOTO сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Toto Finance?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,Real World Assets (RWA), побудований на --, профіль ризику TOTO може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:52:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Toto Finance (TOTO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+26,60%

Myros

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MY

$0,0120
$0,0120$0,0120

+17,64%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8411
$2,8411$2,8411

+17,40%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0111
$0,0111$0,0111

+5,71%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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