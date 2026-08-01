Сьогоднішня ціна Toto Finance

Поточна ціна Toto Finance (TOTO) сьогодні становить $ 0,00163206, зі зміною 2,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TOTO до USD становить $ 0,00163206 за TOTO.

Toto Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 565 991, з циркуляційною пропозицією у 346,87M TOTO. Протягом останніх 24 годин TOTO торгувався між $ 0,00162434 (мінімум) та $ 0,00168476 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00966738, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TOTO змінився на +0,03% за останню годину та на +4,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,51.

Ринкова інформація щодо Toto Finance (TOTO)

Ринкова капіталізація $ 565,99K$ 565,99K $ 565,99K Обсяг (за 24 год) $ 1,51$ 1,51 $ 1,51 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,63M$ 1,63M $ 1,63M Циркуляційне постачання 346,87M 346,87M 346,87M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Toto Finance — $ 565,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,51. Циркуляційна пропозиція TOTO — 346,87M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,63M.