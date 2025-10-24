Інформація щодо ціни Totakeke (TOTAKEKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00018502 $ 0,00018502 $ 0,00018502 Мін. за 24 год $ 0,00020135 $ 0,00020135 $ 0,00020135 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00018502$ 0,00018502 $ 0,00018502 Макс. за 24 год $ 0,00020135$ 0,00020135 $ 0,00020135 Рекордний максимум $ 0,00283601$ 0,00283601 $ 0,00283601 Найнижча ціна $ 0,00016715$ 0,00016715 $ 0,00016715 Зміна ціни (за 1 год) +0,18% Зміна ціни (1 дн.) +0,28% Зміна ціни (за 7 дн.) -42,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -42,32%

Актуальна ціна Totakeke (TOTAKEKE) становить $0,0001955. За останні 24 години TOTAKEKE торгувався між мінімумом у $ 0,00018502 і максимумом у $ 0,00020135, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOTAKEKE становить $ 0,00283601, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00016715.

Що стосується короткострокових результатів, то TOTAKEKE змінився на +0,18% за останню годину, +0,28% за 24 години та на -42,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Totakeke (TOTAKEKE)

Ринкова капіталізація $ 195,50K$ 195,50K $ 195,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 195,50K$ 195,50K $ 195,50K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Totakeke — $ 195,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOTAKEKE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 195,50K.