Ціна TOSHE (TOSHE)
Поточна ціна TOSHE (TOSHE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 154.57K USD. Ціна TOSHE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOSHE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.20 USD
- зміна ціни TOSHE протягом дня — -1.42%
- циркуляційна пропозиція – 107.46T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOSHE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TOSHE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TOSHE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TOSHE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.42%
|30 днів
|$ 0
|-19.67%
|60 днів
|$ 0
|+56.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TOSHE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.42%
+2.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Toshe is a feline inspired memecoin on the Base chain.
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