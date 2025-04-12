Ціна TosDis (DIS)
Поточна ціна TosDis (DIS) сьогодні становить 0.677581 USD з ринковою капіталізацією $ 50.81K USD. Ціна DIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TosDis:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TosDis протягом дня — -5.86%
- циркуляційна пропозиція – 75.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TosDis до USD становила $ -0.0422542049611048.
За останні 30 днів зміна ціни TosDis до USD становила $ -0.0193927747.
За останні 60 днів зміна ціни TosDis до USD становила $ -0.1992119308.
За останні 90 днів зміна ціни TosDis до USD становила $ -0.7341636107659535.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0422542049611048
|-5.86%
|30 днів
|$ -0.0193927747
|-2.86%
|60 днів
|$ -0.1992119308
|-29.40%
|90 днів
|$ -0.7341636107659535
|-52.00%
Останній аналіз цін TosDis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-5.86%
+11.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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