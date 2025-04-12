Сьогоднішня ціна TosDis (DIS)

Поточна ціна TosDis (DIS) сьогодні становить 0.677581 USD з ринковою капіталізацією $ 50.81K USD. Ціна DIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TosDis:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TosDis протягом дня — -5.86%

- циркуляційна пропозиція – 75.00K USD

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