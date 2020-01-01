Токеноміка Torum (XTM) Дізнайтеся ключову інформацію про Torum (XTM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Torum (XTM) Torum V2 is a dedicated SocialFi application for NFT owners, creators, and artists to connect and create Web3 identities through 3D AR NFT face filters. The Torum V2 application elevate the traditional limitations of NFT as PFPs by transforming NFTs into ready-to-use face filters, enabling the Web3 community to craft stories and narratives with their NFTs. Torum V2 empowers NFT creators to express themselves freely with unique, digital, and pseudonymous identities. The application enhances the narrative, storytelling, and mindshare of NFT collections, allowing creators to establish deeper and more engaging connections within the Web3 space. Офіційний вебсайт: https://www.torum.com/ Whitepaper: https://docs.torum.com/torum-v2-whitepaper-1 Купити XTM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Torum (XTM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Torum (XTM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,86M $ 1,86M $ 1,86M Загальна пропозиція: $ 797,65M $ 797,65M $ 797,65M Циркуляційна пропозиція: $ 197,89M $ 197,89M $ 197,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,51M $ 7,51M $ 7,51M Історичний максимум: $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00942398 $ 0,00942398 $ 0,00942398 Дізнайтеся більше про ціну Torum (XTM)

Токеноміка Torum (XTM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Torum (XTM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XTM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XTM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XTM, досліджуйте ціну токена XTM в реальному часі!

Прогноз ціни XTM Хочете знати, куди рухається XTM? Наша сторінка прогнозу ціни XTM поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена XTM зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!