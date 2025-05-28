Ціна Torum (XTM)
Поточна ціна Torum (XTM) сьогодні становить 0,00510124 USD з ринковою капіталізацією $ 987,33K USD. Ціна XTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Torum:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Torum протягом дня — +2,00%
- циркуляційна пропозиція – 194,38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Torum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Torum до USD становила $ +0,0005435432.
За останні 60 днів зміна ціни Torum до USD становила $ -0,0007110149.
За останні 90 днів зміна ціни Torum до USD становила $ -0,002715476478042732.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,00%
|30 днів
|$ +0,0005435432
|+10,66%
|60 днів
|$ -0,0007110149
|-13,93%
|90 днів
|$ -0,002715476478042732
|-34,73%
Останній аналіз цін Torum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,13%
+2,00%
+7,42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Torum V2 is a dedicated SocialFi application for NFT owners, creators, and artists to connect and create Web3 identities through 3D AR NFT face filters. The Torum V2 application elevate the traditional limitations of NFT as PFPs by transforming NFTs into ready-to-use face filters, enabling the Web3 community to craft stories and narratives with their NFTs. Torum V2 empowers NFT creators to express themselves freely with unique, digital, and pseudonymous identities. The application enhances the narrative, storytelling, and mindshare of NFT collections, allowing creators to establish deeper and more engaging connections within the Web3 space.
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