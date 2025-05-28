Сьогоднішня ціна Torum (XTM)

Поточна ціна Torum (XTM) сьогодні становить 0,00510124 USD з ринковою капіталізацією $ 987,33K USD. Ціна XTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Torum:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Torum протягом дня — +2,00%

- циркуляційна пропозиція – 194,38M USD

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