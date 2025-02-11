Ціна Tortuga Staked Aptos (TAPT)
Поточна ціна Tortuga Staked Aptos (TAPT) сьогодні становить 7.09 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tortuga Staked Aptos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.73K USD
- зміна ціни Tortuga Staked Aptos протягом дня — +0.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tortuga Staked Aptos до USD становила $ +0.02581835.
За останні 30 днів зміна ціни Tortuga Staked Aptos до USD становила $ -2.2270739320.
За останні 60 днів зміна ціни Tortuga Staked Aptos до USD становила $ -4.0433773700.
За останні 90 днів зміна ціни Tortuga Staked Aptos до USD становила $ -7.127291450097358.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02581835
|+0.37%
|30 днів
|$ -2.2270739320
|-31.41%
|60 днів
|$ -4.0433773700
|-57.02%
|90 днів
|$ -7.127291450097358
|-50.13%
Останній аналіз цін Tortuga Staked Aptos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+0.37%
-2.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking.
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