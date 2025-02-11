Сьогоднішня ціна Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Поточна ціна Tortuga Staked Aptos (TAPT) сьогодні становить 7.09 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tortuga Staked Aptos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.73K USD

- зміна ціни Tortuga Staked Aptos протягом дня — +0.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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