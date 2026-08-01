Сьогоднішня ціна TORSY

Поточна ціна TORSY (TORSY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TORSY до USD становить $ 0 за TORSY.

TORSY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 86,753, з циркуляційною пропозицією у 602.52M TORSY. Протягом останніх 24 годин TORSY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01363953, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TORSY змінився на +1.76% за останню годину та на +0.37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.16K.

Ринкова інформація щодо TORSY (TORSY)

Ринкова капіталізація $ 86.75K$ 86.75K $ 86.75K Обсяг (за 24 год) $ 1.16K$ 1.16K $ 1.16K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 86.75K$ 86.75K $ 86.75K Циркуляційне постачання 602.52M 602.52M 602.52M Загальна пропозиція 602,522,115.9278672 602,522,115.9278672 602,522,115.9278672

Поточна ринкова капіталізація TORSY — $ 86.75K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.16K. Циркуляційна пропозиція TORSY — 602.52M, зі загальною пропозицією 602522115.9278672. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86.75K.