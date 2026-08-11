Сьогоднішня ціна Tori trUSD

Поточна ціна Tori trUSD (TRUSD) сьогодні становить $ 0.999405, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRUSD до USD становить $ 0.999405 за TRUSD.

Tori trUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61,834,210, з циркуляційною пропозицією у 61.87M TRUSD. Протягом останніх 24 годин TRUSD торгувався між $ 0.999013 (мінімум) та $ 0.99996 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.001, тоді як історичний мінімум — $ 0.998868.

У короткостроковій динаміці TRUSD змінився на +0.02% за останню годину та на +0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.17M.

Ринкова інформація щодо Tori trUSD (TRUSD)

Ринкова капіталізація $ 61.83M$ 61.83M $ 61.83M Обсяг (за 24 год) $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 61.83M$ 61.83M $ 61.83M Циркуляційне постачання 61.87M 61.87M 61.87M Загальна пропозиція 61,871,511.35448858 61,871,511.35448858 61,871,511.35448858

Поточна ринкова капіталізація Tori trUSD — $ 61.83M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.17M. Циркуляційна пропозиція TRUSD — 61.87M, зі загальною пропозицією 61871511.35448858. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61.83M.