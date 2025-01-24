Сьогоднішня ціна Tori the Cat (TORI)

Поточна ціна Tori the Cat (TORI) сьогодні становить 0.00054034 USD з ринковою капіталізацією $ 542.10K USD. Ціна TORI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tori the Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 848.73 USD

- зміна ціни Tori the Cat протягом дня — +2.56%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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