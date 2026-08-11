Сьогоднішня ціна Tori Staked trUSD

Поточна ціна Tori Staked trUSD (STRUSD) сьогодні становить $ 1,013, зі зміною 0,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRUSD до USD становить $ 1,013 за STRUSD.

Tori Staked trUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 44 274 772, з циркуляційною пропозицією у 43,72M STRUSD. Протягом останніх 24 годин STRUSD торгувався між $ 1,012 (мінімум) та $ 1,013 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,013, тоді як історичний мінімум — $ 1,008.

У короткостроковій динаміці STRUSD змінився на +0,02% за останню годину та на +0,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,32K.

Ринкова інформація щодо Tori Staked trUSD (STRUSD)

Ринкова капіталізація $ 44,27M$ 44,27M $ 44,27M Обсяг (за 24 год) $ 9,32K$ 9,32K $ 9,32K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,27M$ 44,27M $ 44,27M Циркуляційне постачання 43,72M 43,72M 43,72M Загальна пропозиція 43 722 235,7880465 43 722 235,7880465 43 722 235,7880465

Поточна ринкова капіталізація Tori Staked trUSD — $ 44,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,32K. Циркуляційна пропозиція STRUSD — 43,72M, зі загальною пропозицією 43722235.7880465. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,27M.