Сьогоднішня ціна Torch of Liberty

Поточна ціна Torch of Liberty (LIBERTY) сьогодні становить $ 0,00192947, зі зміною 5,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LIBERTY до USD становить $ 0,00192947 за LIBERTY.

Torch of Liberty наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 929 465, з циркуляційною пропозицією у 1,00B LIBERTY. Протягом останніх 24 годин LIBERTY торгувався між $ 0,00183586 (мінімум) та $ 0,00195295 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,144727, тоді як історичний мінімум — $ 0,00183386.

У короткостроковій динаміці LIBERTY змінився на +0,01% за останню годину та на -0,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,67K.

Ринкова інформація щодо Torch of Liberty (LIBERTY)

Ринкова капіталізація $ 1,93M$ 1,93M $ 1,93M Обсяг (за 24 год) $ 3,67K$ 3,67K $ 3,67K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,93M$ 1,93M $ 1,93M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Torch of Liberty — $ 1,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,67K. Циркуляційна пропозиція LIBERTY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,93M.