Токеноміка TORA NEKO (TORA) Дізнайтеся ключову інформацію про TORA NEKO (TORA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TORA NEKO (TORA) Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space. Офіційний вебсайт: https://toraeth.com Купити TORA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TORA NEKO (TORA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TORA NEKO (TORA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32,81K $ 32,81K $ 32,81K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 32,81K $ 32,81K $ 32,81K Історичний максимум: $ 0,02855826 $ 0,02855826 $ 0,02855826 Історичний мінімум: $ 0,00026163 $ 0,00026163 $ 0,00026163 Поточна ціна: $ 0,00032807 $ 0,00032807 $ 0,00032807 Дізнайтеся більше про ціну TORA NEKO (TORA)

Токеноміка TORA NEKO (TORA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TORA NEKO (TORA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TORA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TORA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TORA, досліджуйте ціну токена TORA в реальному часі!

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