Ціна TORA NEKO (TORA)
Поточна ціна TORA NEKO (TORA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 67.70K USD. Ціна TORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TORA NEKO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.81K USD
- зміна ціни TORA NEKO протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TORA NEKO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TORA NEKO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TORA NEKO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TORA NEKO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.12%
|30 днів
|$ 0
|-45.28%
|60 днів
|$ 0
|-36.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TORA NEKO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
+0.12%
-0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.
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