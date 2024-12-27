Ціна TOR (TOR)
Поточна ціна TOR (TOR) сьогодні становить 0.00740173 USD з ринковою капіталізацією $ 126.72K USD. Ціна TOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.83 USD
- зміна ціни TOR протягом дня — -1.90%
- циркуляційна пропозиція – 17.07M USD
Отримуйте оновлення цін TOR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TOR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOR до USD становила $ -0.000143462064135984.
За останні 30 днів зміна ціни TOR до USD становила $ -0.0017757157.
За останні 60 днів зміна ціни TOR до USD становила $ -0.0022717944.
За останні 90 днів зміна ціни TOR до USD становила $ -0.003916840856278031.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000143462064135984
|-1.90%
|30 днів
|$ -0.0017757157
|-23.99%
|60 днів
|$ -0.0022717944
|-30.69%
|90 днів
|$ -0.003916840856278031
|-34.60%
Останній аналіз цін TOR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.71%
-1.90%
-7.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TOR до AUD
A$0.011842768
|1 TOR до GBP
￡0.0058473667
|1 TOR до EUR
€0.0070316435
|1 TOR до USD
$0.00740173
|1 TOR до MYR
RM0.0330857331
|1 TOR до TRY
₺0.2606889306
|1 TOR до JPY
¥1.167992994
|1 TOR до RUB
₽0.760157671
|1 TOR до INR
₹0.6326258631
|1 TOR до IDR
Rp119.3827252219
|1 TOR до PHP
₱0.4288562362
|1 TOR до EGP
￡E.0.3764519878
|1 TOR до BRL
R$0.0458167087
|1 TOR до CAD
C$0.0106584912
|1 TOR до BDT
৳0.8847287869
|1 TOR до NGN
₦11.4577300054
|1 TOR до UAH
₴0.3105765908
|1 TOR до VES
Bs0.37748823
|1 TOR до PKR
Rs2.0605676147
|1 TOR до KZT
₸3.8752497588
|1 TOR до THB
฿0.2521769411
|1 TOR до TWD
NT$0.2430728132
|1 TOR до CHF
Fr0.006661557
|1 TOR до HKD
HK$0.0574374248
|1 TOR до MAD
.د.م0.0746834557