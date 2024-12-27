Сьогоднішня ціна TOR (TOR)

Поточна ціна TOR (TOR) сьогодні становить 0.00740173 USD з ринковою капіталізацією $ 126.72K USD. Ціна TOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TOR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.83 USD

- зміна ціни TOR протягом дня — -1.90%

- циркуляційна пропозиція – 17.07M USD

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