Сьогоднішня ціна Topshelf Finance (LIQR)

Поточна ціна Topshelf Finance (LIQR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIQR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Topshelf Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.89 USD

- зміна ціни Topshelf Finance протягом дня — -50.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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