Ціна Topshelf Finance (LIQR)
Поточна ціна Topshelf Finance (LIQR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIQR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Topshelf Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.89 USD
- зміна ціни Topshelf Finance протягом дня — -50.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Topshelf Finance до USD становила $ -0.000140852481162739.
За останні 30 днів зміна ціни Topshelf Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Topshelf Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Topshelf Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000140852481162739
|-50.28%
|30 днів
|$ 0
|-31.00%
|60 днів
|$ 0
|-65.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Topshelf Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-50.28%
-7.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TopShelf is a decentralized borrowing protocol that allows users to draw interest-free loans against collateral.
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