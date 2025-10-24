Інформація щодо ціни Topless (TOPLESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00265903$ 0,00265903 $ 0,00265903 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,38% Зміна ціни (1 дн.) +4,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,58% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,58%

Актуальна ціна Topless (TOPLESS) становить --. За останні 24 години TOPLESS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOPLESS становить $ 0,00265903, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TOPLESS змінився на +0,38% за останню годину, +4,49% за 24 години та на +13,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Topless (TOPLESS)

Ринкова капіталізація $ 39,88K$ 39,88K $ 39,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 39,88K$ 39,88K $ 39,88K Циркуляційне постачання 998,79M 998,79M 998,79M Загальна пропозиція 998 791 869,133909 998 791 869,133909 998 791 869,133909

Поточна ринкова капіталізація Topless — $ 39,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOPLESS — 998,79M, зі загальною пропозицією 998791869.133909. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 39,88K.