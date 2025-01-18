Ціна TOPKEK Capital (TOPKEK)
Поточна ціна TOPKEK Capital (TOPKEK) сьогодні становить 0.0016322 USD з ринковою капіталізацією $ 1.80M USD. Ціна TOPKEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOPKEK Capital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.88K USD
- зміна ціни TOPKEK Capital протягом дня — -16.51%
- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOPKEK Capital до USD становила $ -0.000322800308712838.
За останні 30 днів зміна ціни TOPKEK Capital до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TOPKEK Capital до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TOPKEK Capital до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000322800308712838
|-16.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TOPKEK Capital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
-16.51%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized.
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