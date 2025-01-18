Сьогоднішня ціна TOPKEK Capital (TOPKEK)

Поточна ціна TOPKEK Capital (TOPKEK) сьогодні становить 0.0016322 USD з ринковою капіталізацією $ 1.80M USD. Ціна TOPKEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TOPKEK Capital:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.88K USD

- зміна ціни TOPKEK Capital протягом дня — -16.51%

- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD

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