Токеноміка TOPIA (TOPIA) Дізнайтеся ключову інформацію про TOPIA (TOPIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TOPIA (TOPIA) What is HYTOPIA HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices. What makes HYTOPIA Unique HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties. History of HYTOPIA ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine. What's next for HYTOPIA HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features. What can $TOPIA be used for $TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players. Офіційний вебсайт: https://www.hychain.com/ Whitepaper: https://docs.hytopia.com/docs Купити TOPIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TOPIA (TOPIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TOPIA (TOPIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,73M $ 12,73M $ 12,73M Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,44B $ 1,44B $ 1,44B FDV (повністю розведена вартість): $ 44,35M $ 44,35M $ 44,35M Історичний максимум: $ 0,121452 $ 0,121452 $ 0,121452 Історичний мінімум: $ 0,00657462 $ 0,00657462 $ 0,00657462 Поточна ціна: $ 0,00887201 $ 0,00887201 $ 0,00887201 Дізнайтеся більше про ціну TOPIA (TOPIA)

Токеноміка TOPIA (TOPIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TOPIA (TOPIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TOPIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TOPIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TOPIA, досліджуйте ціну токена TOPIA в реальному часі!

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