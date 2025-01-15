Сьогоднішня ціна TOPIA (TOPIA)

Поточна ціна TOPIA (TOPIA) сьогодні становить 0.01931305 USD з ринковою капіталізацією $ 25.19M USD. Ціна TOPIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TOPIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.58K USD

- зміна ціни TOPIA протягом дня — +5.40%

- циркуляційна пропозиція – 1.30B USD

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