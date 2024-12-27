Сьогоднішня ціна TopGoal (GOAL)

Поточна ціна TopGoal (GOAL) сьогодні становить 0.04375497 USD з ринковою капіталізацією $ 23.42M USD. Ціна GOAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TopGoal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 728.38K USD

- зміна ціни TopGoal протягом дня — +16.52%

- циркуляційна пропозиція – 536.25M USD

Отримуйте оновлення цін GOAL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOAL.