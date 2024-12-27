Ціна TopGoal (GOAL)
Поточна ціна TopGoal (GOAL) сьогодні становить 0.04375497 USD з ринковою капіталізацією $ 23.42M USD. Ціна GOAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TopGoal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 728.38K USD
- зміна ціни TopGoal протягом дня — +16.52%
- циркуляційна пропозиція – 536.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TopGoal до USD становила $ +0.00620475.
За останні 30 днів зміна ціни TopGoal до USD становила $ +0.0492903499.
За останні 60 днів зміна ціни TopGoal до USD становила $ +0.0560371913.
За останні 90 днів зміна ціни TopGoal до USD становила $ +0.01705047237558865.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00620475
|+16.52%
|30 днів
|$ +0.0492903499
|+112.65%
|60 днів
|$ +0.0560371913
|+128.07%
|90 днів
|$ +0.01705047237558865
|+63.85%
Останній аналіз цін TopGoal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.32%
+16.52%
+21.23%
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