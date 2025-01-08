Сьогоднішня ціна Topcat (TOPCAT)

Поточна ціна Topcat (TOPCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.63K USD. Ціна TOPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Topcat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.27 USD

- зміна ціни Topcat протягом дня — -5.19%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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