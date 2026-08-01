Сьогоднішня ціна Topaz

Поточна ціна Topaz (TOPAZ) сьогодні становить $ 0,00102177, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TOPAZ до USD становить $ 0,00102177 за TOPAZ.

Topaz наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 72 627, з циркуляційною пропозицією у 71,19M TOPAZ. Протягом останніх 24 годин TOPAZ торгувався між $ 0,00101556 (мінімум) та $ 0,00107908 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00423886, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TOPAZ змінився на -- за останню годину та на -13,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,40K.

Ринкова інформація щодо Topaz (TOPAZ)

Ринкова капіталізація $ 72,63K$ 72,63K $ 72,63K Обсяг (за 24 год) $ 2,40K$ 2,40K $ 2,40K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 719,26K$ 719,26K $ 719,26K Циркуляційне постачання 71,19M 71,19M 71,19M Загальна пропозиція 703 817 804,8711447 703 817 804,8711447 703 817 804,8711447

Поточна ринкова капіталізація Topaz — $ 72,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,40K. Циркуляційна пропозиція TOPAZ — 71,19M, зі загальною пропозицією 703817804.8711447. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 719,26K.