Ціна Top Jeet (TOPJ)
Поточна ціна Top Jeet (TOPJ) сьогодні становить 0.00000843 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOPJ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Top Jeet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 336.44 USD
- зміна ціни Top Jeet протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін TOPJ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TOPJ.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Top Jeet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Top Jeet до USD становила $ -0.0000002874.
За останні 60 днів зміна ціни Top Jeet до USD становила $ -0.0000025303.
За останні 90 днів зміна ціни Top Jeet до USD становила $ -0.000002976189600199614.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000002874
|-3.40%
|60 днів
|$ -0.0000025303
|-30.01%
|90 днів
|$ -0.000002976189600199614
|-26.09%
Останній аналіз цін Top Jeet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-9.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Top Jeet is a revolutionary crypto token designed for the fast-paced and dynamic nature of the current crypto market. In a landscape where holding onto assets can be challenging and traders are constantly seeking quick returns, Top Jeet emerges as a solution that aligns with the mindset of the modern crypto investor. The token is strategically crafted to cater to the desire for swift gains, enabling users to capitalize on opportunities and sell their holdings for significant returns, often reaching up to 2x profits. In a market characterized by volatility and rapid fluctuations, Top Jeet empowers individuals to stay ahead and emerge victorious. At the core of Top Jeet's philosophy lies the mantra of "YOUNG G, ANGERMAXXING." This ethos reflects a youthful, aggressive approach to crypto trading, embracing the energy and intensity required to navigate the challenges of the market successfully. The token's unique association with the phrase "I drink coffee not for the kick, but to jeet" signifies a commitment to the relentless pursuit of victory in every aspect of life, mirroring the resilience and determination required in the crypto space. For those who strive to win and dominate, Top Jeet stands as the premier choice, embodying the spirit of Western G's and defining success as the ultimate JEET, or triumph.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TOPJ до AUD
A$0.0000133194
|1 TOPJ до GBP
￡0.0000066597
|1 TOPJ до EUR
€0.0000080085
|1 TOPJ до USD
$0.00000843
|1 TOPJ до MYR
RM0.0000375135
|1 TOPJ до TRY
₺0.0003050817
|1 TOPJ до JPY
¥0.0012879354
|1 TOPJ до RUB
₽0.000754485
|1 TOPJ до INR
₹0.0007314711
|1 TOPJ до IDR
Rp0.1359677229
|1 TOPJ до PHP
₱0.0004877598
|1 TOPJ до EGP
￡E.0.0004267266
|1 TOPJ до BRL
R$0.0000485568
|1 TOPJ до CAD
C$0.0000118863
|1 TOPJ до BDT
৳0.0010258467
|1 TOPJ до NGN
₦0.0126957486
|1 TOPJ до UAH
₴0.0003522054
|1 TOPJ до VES
Bs0.00051423
|1 TOPJ до PKR
Rs0.0023560164
|1 TOPJ до KZT
₸0.0042171075
|1 TOPJ до THB
฿0.0002836695
|1 TOPJ до TWD
NT$0.0002753238
|1 TOPJ до CHF
Fr0.000007587
|1 TOPJ до HKD
HK$0.0000655854
|1 TOPJ до MAD
.د.م0.0000842157