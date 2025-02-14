Сьогоднішня ціна Top Jeet (TOPJ)

Поточна ціна Top Jeet (TOPJ) сьогодні становить 0.00000843 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOPJ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Top Jeet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 336.44 USD

- зміна ціни Top Jeet протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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