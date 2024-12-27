Сьогоднішня ціна Top Hat (HAT)

Поточна ціна Top Hat (HAT) сьогодні становить 0.02438492 USD з ринковою капіталізацією $ 24.21M USD. Ціна HAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Top Hat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 934.35K USD

- зміна ціни Top Hat протягом дня — +13.45%

- циркуляційна пропозиція – 990.00M USD

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