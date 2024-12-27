Ціна Top G (TOPG)
Поточна ціна Top G (TOPG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 361.81K USD. Ціна TOPG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Top G:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD
- зміна ціни Top G протягом дня — -1.33%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Top G до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Top G до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Top G до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Top G до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.33%
|30 днів
|$ 0
|-33.54%
|60 днів
|$ 0
|-51.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Top G: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.77%
-1.33%
+1.40%
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