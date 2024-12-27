Сьогоднішня ціна Top G (TOPG)

Поточна ціна Top G (TOPG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 361.81K USD. Ціна TOPG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Top G:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD

- зміна ціни Top G протягом дня — -1.33%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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