Ціна Tootcoin (TOOT)
Поточна ціна Tootcoin (TOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.62K USD. Ціна TOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tootcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.04K USD
- зміна ціни Tootcoin протягом дня — +14.45%
- циркуляційна пропозиція – 249.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tootcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tootcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tootcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tootcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tootcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.15%
+14.45%
-28.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to TOOTCOIN “A fart ain’t a fart without a loud, proud toot.” What is TOOTCOIN? TOOTCOIN is the ultimate homage to life’s most unfiltered moments. Forget pretentious cryptos —TOOTCOIN is here to remind the world that even the smallest gas can make the loudest impact. Why TOOTCOIN? Because every great fart deserves recognition, and every toot tells a story. TOOTCOIN is more than just a coin; it’s a movement, a celebration of all things cheeky, loud, and unapologetically honest.
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