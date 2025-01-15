Сьогоднішня ціна Tootcoin (TOOT)

Поточна ціна Tootcoin (TOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.62K USD. Ціна TOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tootcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.04K USD

- зміна ціни Tootcoin протягом дня — +14.45%

- циркуляційна пропозиція – 249.95M USD

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