Ціна toona (TOONA)
Поточна ціна toona (TOONA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 211.29K USD. Ціна TOONA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності toona:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.67K USD
- зміна ціни toona протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни toona до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни toona до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни toona до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни toona до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-64.92%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін toona: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-33.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It’s a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you’re here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone.
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