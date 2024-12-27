Сьогоднішня ціна toona (TOONA)

Поточна ціна toona (TOONA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 211.29K USD. Ціна TOONA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності toona:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.67K USD

- зміна ціни toona протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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