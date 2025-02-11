Ціна TOOLS (TOOLS)
Поточна ціна TOOLS (TOOLS) сьогодні становить 0.00475726 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOOLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOOLS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 380.63 USD
- зміна ціни TOOLS протягом дня — -4.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOOLS до USD становила $ -0.00020338850193233.
За останні 30 днів зміна ціни TOOLS до USD становила $ -0.0010846743.
За останні 60 днів зміна ціни TOOLS до USD становила $ -0.0013103216.
За останні 90 днів зміна ціни TOOLS до USD становила $ -0.001358282360145655.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00020338850193233
|-4.10%
|30 днів
|$ -0.0010846743
|-22.80%
|60 днів
|$ -0.0013103216
|-27.54%
|90 днів
|$ -0.001358282360145655
|-22.21%
Останній аналіз цін TOOLS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.44%
-4.10%
-17.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first and most advanced Decentralized Finance (DeFi) dashboard that aims at supercharging your trading experience on Binance Smart Chain (BSC). The main goal is to provide traders and investors with the possibility to monitor your favorite BSC pairs and create advanced trading strategies without having to search for the information in a wide range of non-standardized platforms and websites. BSC.Tools shares with traders on-chain and live trading data from DeFi exchanges based on the Binance Smart Chain. In this way, users can get access to deep historical data, chart candles and the transactions that have been recorded on each of the platforms.
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