Сьогоднішня ціна TOOLS (TOOLS)

Поточна ціна TOOLS (TOOLS) сьогодні становить 0.00475726 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOOLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TOOLS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 380.63 USD

- зміна ціни TOOLS протягом дня — -4.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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