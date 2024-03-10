Токеноміка tooker kurlson (TOOKER) Дізнайтеся ключову інформацію про tooker kurlson (TOOKER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація tooker kurlson (TOOKER) The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community. Офіційний вебсайт: https://www.tookerkurlson.com/ Купити TOOKER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни tooker kurlson (TOOKER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена tooker kurlson (TOOKER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 516,67K $ 516,67K $ 516,67K Загальна пропозиція: $ 970,85M $ 970,85M $ 970,85M Циркуляційна пропозиція: $ 970,85M $ 970,85M $ 970,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 516,67K $ 516,67K $ 516,67K Історичний максимум: $ 0,135597 $ 0,135597 $ 0,135597 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00053218 $ 0,00053218 $ 0,00053218 Дізнайтеся більше про ціну tooker kurlson (TOOKER)

Токеноміка tooker kurlson (TOOKER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки tooker kurlson (TOOKER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TOOKER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TOOKER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TOOKER, досліджуйте ціну токена TOOKER в реальному часі!

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