Ціна tooker kurlson (TOOKER)
Поточна ціна tooker kurlson (TOOKER) сьогодні становить 0.00292248 USD з ринковою капіталізацією $ 2.81M USD. Ціна TOOKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності tooker kurlson:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 374.83K USD
- зміна ціни tooker kurlson протягом дня — -2.64%
- циркуляційна пропозиція – 970.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни tooker kurlson до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни tooker kurlson до USD становила $ -0.0022745685.
За останні 60 днів зміна ціни tooker kurlson до USD становила $ -0.0021919280.
За останні 90 днів зміна ціни tooker kurlson до USD становила $ -0.018557157687469435.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.64%
|30 днів
|$ -0.0022745685
|-77.83%
|60 днів
|$ -0.0021919280
|-75.00%
|90 днів
|$ -0.018557157687469435
|-86.39%
Останній аналіз цін tooker kurlson: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.73%
-2.64%
-2.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community.
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