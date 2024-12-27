Сьогоднішня ціна tooker kurlson (TOOKER)

Поточна ціна tooker kurlson (TOOKER) сьогодні становить 0.00292248 USD з ринковою капіталізацією $ 2.81M USD. Ціна TOOKER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності tooker kurlson:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 374.83K USD

- зміна ціни tooker kurlson протягом дня — -2.64%

- циркуляційна пропозиція – 970.89M USD

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