Ціна TONY THE DUCK (TONY)
Поточна ціна TONY THE DUCK (TONY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TONY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TONY THE DUCK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.02 USD
- зміна ціни TONY THE DUCK протягом дня — +33.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TONY THE DUCK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TONY THE DUCK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TONY THE DUCK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TONY THE DUCK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+33.24%
|30 днів
|$ 0
|-45.26%
|60 днів
|$ 0
|-66.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TONY THE DUCK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+14.77%
+33.24%
+19.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TONY THE DUCK - The Quackiest Duck on TON Tony the Duck – is the official mascot of TON, regularly featured across TON's platforms from websites to Twitter and Telegram. With one of the best meme narratives on TON, Tony will be making waves in the crypto community. Tony swoops into the blockchain pond, making tidal waves and ruffling feathers in the Ton network. Tony’s Quack attack is simple, he set’s out to influence other ducks to join the flock and embark on a journey that will forever change the landscape of TON. Watch out other chains, Tony is hungry and is coming for the bread and not just one slice, he wants the whole loaf.
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