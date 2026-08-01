Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Tony from TON сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація TONY становить 649 718 USD. Відстежуйте оновлення цін TONY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Tony from TON сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація TONY становить 649 718 USD. Відстежуйте оновлення цін TONY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TONY

Інформація про ціну TONY

Що таке TONY

Офіційний вебсайт TONY

Токеноміка TONY

Прогноз ціни TONY

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Tony from TON

Ціна Tony from TON (TONY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TONY до USD:

$0,00063887
$0,00063887$0,00063887
+0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Tony from TON (TONY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:51:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Tony from TON

Поточна ціна Tony from TON (TONY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TONY до USD становить $ 0 за TONY.

Tony from TON наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 649 718, з циркуляційною пропозицією у 1,00B TONY. Протягом останніх 24 годин TONY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00103329, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TONY змінився на +0,31% за останню годину та на -16,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,97K.

Ринкова інформація щодо Tony from TON (TONY)

$ 649,72K
$ 649,72K$ 649,72K

$ 8,97K
$ 8,97K$ 8,97K

$ 649,72K
$ 649,72K$ 649,72K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tony from TON — $ 649,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,97K. Циркуляційна пропозиція TONY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 649,72K.

Історія ціни Tony from TON у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00103329
$ 0,00103329$ 0,00103329

$ 0
$ 0$ 0

+0,31%

+1,62%

-16,60%

-16,60%

Історія ціни Tony from TON (TONY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tony from TON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tony from TON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tony from TON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tony from TON до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,62%
30 днів$ 0+60,30%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Tony from TON

Прогноз ціни Tony from TON (TONY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TONY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Tony from TON (TONY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Tony from TON потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Tony from TON у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TONY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Tony from TON.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Tony from TON (TONY)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeSticker-Themed CoinsTON Ecosystem

Про Tony from TON

Яка зараз ринкова ціна TONY?

Зараз його вартість становить ₴, що відображає зміну ціни на 1.61% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Tony from TON на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, TONY демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для TONY?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- TONY. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Tony from TON?

Він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність TONY на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре TONY інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Tony from TON

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:51:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Tony from TON (TONY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Tony from TON

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,2875
$0,2875$0,2875

+187,50%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,37143
$0,37143$0,37143

-12,84%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01552
$0,01552$0,01552

-15,88%

AurumX

AurumX

UMX

$0,12510
$0,12510$0,12510

-28,42%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00710
$0,00710$0,00710

+57,77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003409
$0,0003409$0,0003409

+28,64%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9489
$2,9489$2,9489

+21,85%

Myros

Myros

MY

$0,0121
$0,0121$0,0121

+18,62%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0115
$0,0115$0,0115

+9,52%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?