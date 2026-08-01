Сьогоднішня ціна Tony from TON

Поточна ціна Tony from TON (TONY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TONY до USD становить $ 0 за TONY.

Tony from TON наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 649 718, з циркуляційною пропозицією у 1,00B TONY. Протягом останніх 24 годин TONY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00103329, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TONY змінився на +0,31% за останню годину та на -16,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,97K.

Ринкова інформація щодо Tony from TON (TONY)

Ринкова капіталізація $ 649,72K$ 649,72K $ 649,72K Обсяг (за 24 год) $ 8,97K$ 8,97K $ 8,97K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 649,72K$ 649,72K $ 649,72K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tony from TON — $ 649,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,97K. Циркуляційна пропозиція TONY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 649,72K.