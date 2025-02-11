Ціна TONY (TNY)
Поточна ціна TONY (TNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TONY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.39 USD
- зміна ціни TONY протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TONY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TONY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TONY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TONY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-17.96%
|60 днів
|$ 0
|-30.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TONY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tony is a project that exists on the TON Chain. We offer a variety of features, including the ability to bridge tokens to various chains via our Telegram bot.
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