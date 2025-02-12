Сьогоднішня ціна TonUP (UP)

Поточна ціна TonUP (UP) сьогодні становить 0.01510417 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TonUP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 608.13K USD

- зміна ціни TonUP протягом дня — +1.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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