Сьогоднішня ціна TONSniper (TONS)

Поточна ціна TONSniper (TONS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TONS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TONSniper:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.09 USD

- зміна ціни TONSniper протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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