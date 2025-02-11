Ціна TONSniper (TONS)
Поточна ціна TONSniper (TONS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TONS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TONSniper:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.09 USD
- зміна ціни TONSniper протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TONSniper до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TONSniper до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TONSniper до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TONSniper до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-2.52%
|60 днів
|$ 0
|-61.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TONSniper: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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