Ціна TONNEL Network (TONNEL)
Поточна ціна TONNEL Network (TONNEL) сьогодні становить 1.007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TONNEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TONNEL Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.13K USD
- зміна ціни TONNEL Network протягом дня — +3.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TONNEL Network до USD становила $ +0.03782765.
За останні 30 днів зміна ціни TONNEL Network до USD становила $ -0.0123492438.
За останні 60 днів зміна ціни TONNEL Network до USD становила $ -0.2700350053.
За останні 90 днів зміна ціни TONNEL Network до USD становила $ -0.2209752242719788.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03782765
|+3.90%
|30 днів
|$ -0.0123492438
|-1.22%
|60 днів
|$ -0.2700350053
|-26.81%
|90 днів
|$ -0.2209752242719788
|-17.99%
Останній аналіз цін TONNEL Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.78%
+3.90%
-3.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TONNEL Network is a service that is used to increase the level of anonymity of transactions with cryptocurrencies such as TON and $TONNEL, as well as any JETTON in the TON network. The basic principle of a crypto mixer is to make it impossible to track and link between the sender and recipient of funds. A set of smart contracts eliminates all possible risks.
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