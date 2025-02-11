Ціна Tonk Inu (TONK)
Поточна ціна Tonk Inu (TONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tonk Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.61 USD
- зміна ціни Tonk Inu протягом дня — +8.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tonk Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tonk Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tonk Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tonk Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.36%
|30 днів
|$ 0
|-50.66%
|60 днів
|$ 0
|-57.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tonk Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+8.36%
-12.94%
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