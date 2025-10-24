Інформація щодо ціни Tonio (TONIO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00664428 $ 0,00664428 $ 0,00664428 Мін. за 24 год $ 0,00805859 $ 0,00805859 $ 0,00805859 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00664428$ 0,00664428 $ 0,00664428 Макс. за 24 год $ 0,00805859$ 0,00805859 $ 0,00805859 Рекордний максимум $ 0,03598027$ 0,03598027 $ 0,03598027 Найнижча ціна $ 0,00348256$ 0,00348256 $ 0,00348256 Зміна ціни (за 1 год) +1,98% Зміна ціни (1 дн.) +18,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,54%

Актуальна ціна Tonio (TONIO) становить $0,00787599. За останні 24 години TONIO торгувався між мінімумом у $ 0,00664428 і максимумом у $ 0,00805859, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TONIO становить $ 0,03598027, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00348256.

Що стосується короткострокових результатів, то TONIO змінився на +1,98% за останню годину, +18,54% за 24 години та на -0,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tonio (TONIO)

Ринкова капіталізація $ 787,27K$ 787,27K $ 787,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 787,27K$ 787,27K $ 787,27K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tonio — $ 787,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TONIO — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 787,27K.