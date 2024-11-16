Токеноміка Tonic (TONIC) Дізнайтеся ключову інформацію про Tonic (TONIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tonic (TONIC) Move over, Bonk. There’s a new (but actually old) dog in town, and it’s here to steal the spotlight. Meet Tonic, the Solana memecoin that was quietly deployed on Pump.fun back in April 2024 but lay dormant until November 16, 2024, when it finally hit Raydium. And while its low-key start had many overlooking it, recent revelations about its backstory is rewriting the Bonk memecoin narrative Why? Because it turns out the coin everyone thought was inspired by Cheems — Bonk — might actually owe its roots to a Shiba Inu named…Tonic. Офіційний вебсайт: https://tonic-sol.fun/ Купити TONIC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tonic (TONIC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tonic (TONIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 64,45K $ 64,45K $ 64,45K Загальна пропозиція: $ 951,11M $ 951,11M $ 951,11M Циркуляційна пропозиція: $ 951,11M $ 951,11M $ 951,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 64,45K $ 64,45K $ 64,45K Історичний максимум: $ 0,00117453 $ 0,00117453 $ 0,00117453 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Tonic (TONIC)

Токеноміка Tonic (TONIC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tonic (TONIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TONIC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TONIC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TONIC, досліджуйте ціну токена TONIC в реальному часі!

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