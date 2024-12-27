Сьогоднішня ціна Tonic (TONIC)

Поточна ціна Tonic (TONIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 135.93K USD. Ціна TONIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tonic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.30K USD

- зміна ціни Tonic протягом дня — -18.27%

- циркуляційна пропозиція – 951.35M USD

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