Ціна Tongue Cat (LUIS)
Поточна ціна Tongue Cat (LUIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.75K USD. Ціна LUIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tongue Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tongue Cat протягом дня — +5.09%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tongue Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tongue Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tongue Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tongue Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.09%
|30 днів
|$ 0
|-33.77%
|60 днів
|$ 0
|-62.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tongue Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+5.09%
+16.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tongue Cat ($LUIS) is nothing but a cute cat in a skin care session with his tongue out.
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